Şilili itfaiyeciler Kocaeli'de eğitimde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezinde Temel İtfaiyecilik Eğitim Programı kapsamında 2010 yılından bu yana verilen eğitimlerden, 11 ülkenin yanı sıra Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen bin 700 itfaiyeci yararlandı.

Bu kapsamda Şili'den gelen 5 itfaiyeci, teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Eğitime katılanlardan Francisco Burgos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirterek, Türkiye'ye gideceklerini ilk duyduğu zaman çok heyecanlandığını dile getirdi.

Daha önce kendi ülkesinden hiç ayrılmadığını söyleyen Burgos, "Daha önce Türkiye ile ilgili çok bilgim yoktu, Türkiye ile ilgili az bilgiye sahiptim. Türkiye çok ilginç bir ülke. Tarihi geçmişi olan bir ülke, birçok kültürü içinde barındıran bir ülke. Bunun yanında Türk insanı çok cana yakın, arkadaşlık canlısı insanlar. Bize çok yardımcı oluyorlar." ifadesini kullandı.

Burgos, 5 yıldan bu yana itfaiyecilik yaptığına işaret ederek, "Yeni tecrübeler edinmek ve bunları paylaşmak doğrultusunda büyük bir heyecanla Türkiye'ye geldim. İtfaiyecilik evrensel bir iş olduğu için birçok şey birbirine benzer durumda. O yüzden kendi tecrübelerinizle buradaki itfaiyecilerin tecrübelerinin bir karışımını görüyoruz. Ve bu şekilde gayet güzel bir eğitim süreci geçirdik." diye konuştu.

Luis Millafılo Verdejo da Türkiye'yi geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, bunu ilk duyduğu zaman büyük bir sürpriz olduğunu, çok coşkulu ve heyecanlı bir duygu hissettiğini aktardı.

Eğitimlerin verimli geçtiğine değinen Verdejo, "Ülkeler arasında büyük bir bilgi deneyimi ve paylaşımı yaşanıyor ve bunun yanı sıra kendi bilgilerimiz dışında, yeni bilgiler de öğrenme şansımız oldu. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. İnsanlar çok cana yakın ve çok tarihi derinliği olan bir ülke. Bu fırsatı yakaladığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. " şeklinde konuştu.

KOCAELİ EĞİTİM MERKEZİ HALİNE GELDİ

Eğitmen Hasan Koyunlu da itfaiyecilere yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, tehlikeli kimyasal maddelere müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi birçok konuda eğitim verildiğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yurt içi ve yurt dışından gelen itfaiyecilere yönelik eğitimler düzenlediğini aktaran Koyunlu, bugüne kadar 11 ülkeden gelen itfaiyecilerin eğitimlere katıldığını bildirdi.

Koyunlu, son eğitim programında Şili'den 5 itfaiyeci ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen 15 itfaiyecinin yer aldığını kaydederek, "3 haftalık bir periyotla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce eğitimlere Kırgızistan, Kazakistan, KKTC, Makedonya, Azerbaycan, Moldova, Moritanya, Tunus, Filistin, Komor Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimiz yararlandı. İlk defa Amerika kıtasından kardeşlerimiz aramıza katıldılar." ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda ilklere imza attığına işaret eden Koyunlu, amaçlarının sadece eğitim vermek olmadığını, onlardan da çok şey öğrendiklerini söyledi.

Şili'den gelen itfaiyecilerden de kendilerinin çok şey öğrendiğini vurgulayan Koyunlu, şunları kaydetti:

"Fakat bununla beraber biz de onlara çok şey öğretiyoruz. Maalesef 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde acı bir tecrübe yaşadık, o dönem yurt dışından birçok yardımlar geldi. Bununla beraber sadece Kocaeli itfaiyesi olarak değil, Türkiye'deki bütün itfaiyeciler kendi eksikliklerimizi gördük, dersimize iyi çalıştık. O dönemden bu yana kendimizi yükseltme gayretindeyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı'nın açmış olduğu bu yüksek çıta, beraberinde ulusal anlamda da çıtanın yükselmesini sağladı. Bizimle birlikte farklı kentlerdeki itfaiyeciler de bu tarz eğitimler vermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği ortaklığı 2010 yılı Temmuz ayında başladı. 2010 yılının Temmuz ayından bu yana eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı bu anlamda bir eğitim merkezi haline geldi. Eğitimlere şu ana kadar bin 700 itfaiyeci katıldı."