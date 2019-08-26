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Sinan Çeper'den engelliler için proje

CHP Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Çeper, vatandaşlardan bizzat kendisine gelen talepler doğrultusunda Gebze’de bulunan tüm parklara engelliler için de oyuncaklar yapılması için Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ile görüşerek gerekli bilgi ve belgeleri kendisine teslim etti.

Sinan Çeper'den engelliler için proje

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:37

Vatandaşlardan gelen talep, istek ve önerileri dikkate alarak çözümü için mücadele ediyor. Son olarak kendisine talepte bulunan engelli ailelerinin talebi olan parklara engellilerin de faydalanabileceği oyuncakların yapılması isteğiyle yakından ilgilenerek çözüm için kolları sıvadı.

YERİNDE TESPİT ETTİ

Engelli ailelerinden gelen talep üzerine harekete geçen Çeper, parkları gezerek fotoğrafladı. Ardından çektiği fotoğraflar, ailelerin verdiği dilekçeler ve belgelerle Belediye Başkan Yardımcısı Güner’in kapısını çalan Çeper olayı bizzat anlattı. Sunduğu projeden memnun kaldığını ifade eden Güner ise, Çeper’in kendisine getirdiği evrakları alarak duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti. Projenin takipçisi olacağını dile getiren genç meclis üyesi Çeper, gelişmelerden engelli ailelerini de bilgilendireceğinin altını çizdi.

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