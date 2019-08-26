Sinan Çeper'den engelliler için proje

YERİNDE TESPİT ETTİ
Engelli ailelerinden gelen talep üzerine harekete geçen Çeper, parkları gezerek fotoğrafladı. Ardından çektiği fotoğraflar, ailelerin verdiği dilekçeler ve belgelerle Belediye Başkan Yardımcısı Güner’in kapısını çalan Çeper olayı bizzat anlattı. Sunduğu projeden memnun kaldığını ifade eden Güner ise, Çeper’in kendisine getirdiği evrakları alarak duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti. Projenin takipçisi olacağını dile getiren genç meclis üyesi Çeper, gelişmelerden engelli ailelerini de bilgilendireceğinin altını çizdi.