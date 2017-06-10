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Sınava geç kalan üzüntü yaşadı

Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumuna (LYS-4) geç kalan öğrenci, büyük üzüntü yaşadı

Sınava geç kalan üzüntü yaşadı

10 Haziran 2017 Cumartesi 16:40

Kentte sabah erken saatlerde sınav için araçlarıyla yola çıkan öğrenciler ve velileri, sınav merkezleri önünde yoğunluk oluşturdu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği kurallar gereğince, sınavların yapıldığı salonların kapıları saat 09.45'te kapatıldı, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu'ndaki sınav merkezine geç kalan Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Abdülkadir Özen, görevlilerle görüşse de sınava giremedi.

 

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