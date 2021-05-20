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Sinop’lulardan Çiftçi’ye Ziyaret

Çayırova Sinoplular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muammer Aydın ve yönetimi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret etti

Sinop'lulardan Çiftçi'ye Ziyaret

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:49

Çayırova Sinoplular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muammer Aydın ve yönetimi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Çeşitli konularla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Çiftçi, Dernek Başkanı Muammer Aydın ve yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Derneklerin Çayırova’nın kültürel zenginliği olduğunu ifade eden Çiftçi, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada derneklerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Her zaman yanlarında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ‘ye teşekkür eden Dernek Başkanı Muammer Aydın, günün anısına Başkan Çiftçi ‘ye üzerinde ismi ve Sinop’un plaka kodu yazılı forma hediye etti.




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