Darıca Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve işbirliğinde Darıca’nın çehresini değiştiren projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Darıca Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde yeni bir spor ve yaşam alanına dönüştürülen Sırasöğütler Deresi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da dere boyunca yapılan çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı.
MAHALLEMİZE GÜZELLİK KATACAĞIZ
Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan Sırasöğütler Deresi çalışması tamamlandığında mahallenin güzelliğine güzellik katacaklarını ve Sırasöğütler’in çehresini değiştireceklerini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sırasöğütler Deresi’nin çevresi, vatandaşlarımızın içerisinde spor yapabilip hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanına dönüşecek. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve Darıca’mıza şimdiden hayırlı olsun. Proje tamamlandığında Sırasöğütler’in çehresi değişecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine ilçemize verdiği önem ve kazandırdığı eserler için vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
HERKESE HİTAP EDECEK
Proje hakkında bilgiler de veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Proje dahilinde toplamda iki kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edilecek. Böylelikle vatandaşlar genci yaşlısı ile rahat bir şekilde yürüyecek ve bisiklete binebilecek. Hazırlanan proje kapsamında birçok sosyal alanın yanı sıra yetişkinlerin ve özellikle gençlerin spor yapabileceği iki adet basketbol sahası ve bir adet futbol modern sahalar inşa edilecek. Dere yolu boyunca ferforje korkuluk imalatı yapılacak. Ayrıca uygun alanlara çocukların eğlenebilmesi için oyun grupları da kurulacak. Böylece Sırasöğütler modern bir yaşam alanına kavuşacak” dedi.