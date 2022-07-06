Darıca Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde yeni bir spor ve yaşam alanına dönüştürülen Sırasöğütler Deresi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dere projesi hayata geçtiğinde Sırasöğütler’in çehresinin değişeceğini söyledi.

Darıca Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve işbirliğinde Darıca’nın çehresini değiştiren projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Darıca Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde yeni bir spor ve yaşam alanına dönüştürülen Sırasöğütler Deresi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da dere boyunca yapılan çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı.





MAHALLEMİZE GÜZELLİK KATACAĞIZ







Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan Sırasöğütler Deresi çalışması tamamlandığında mahallenin güzelliğine güzellik katacaklarını ve Sırasöğütler’in çehresini değiştireceklerini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sırasöğütler Deresi’nin çevresi, vatandaşlarımızın içerisinde spor yapabilip hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanına dönüşecek. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve Darıca’mıza şimdiden hayırlı olsun. Proje tamamlandığında Sırasöğütler’in çehresi değişecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine ilçemize verdiği önem ve kazandırdığı eserler için vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.





HERKESE HİTAP EDECEK