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Sırbistan'dan sığır eti alacağız

Sırbistan ziyareti sırasında Novi Pazar'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'la 5 bin ton et ithalatı için anlaştıklarını açıkladı.

Sırbistan'dan sığır eti alacağız

12 Ekim 2017 Perşembe 11:18


Sırbistan ile Türkiye arasında atılan imzalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün buradan 5 bin ton et ithalatı ile ilgili imzalar atıldı" dedi.

"BELGRAD-SARAYBOSNA YOLU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zor topografik yapının olduğu bölgede bu yollar da inşallah yapılacaktır. Bu vesile ile Belgrad-Saraybosna yolu ile ilgili çalışmaları dostum Vucic'in çalışmaları ile hayata geçireceğiz. Tabii ki Novi Pazar'ı yakından ilgilendiren yakında hayata geçeceğine inandığım bu yol bölgede barış ve kardeşlik köprüsü olacaktır" ifadelerini kullandı.

2 GÜNDE 16 ANLAŞMA

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Dün 12 anlaşmaya imzamızı koyduk. Bugün de 4 anlaşmayı burada imzaladık. İki günde 16 imza attık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

 

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