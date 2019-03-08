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Sirenler Test Amaçlı Çalacak!

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, merkezi ezan sistemine adapte edilen siren sistemini test edecek.

Sirenler Test Amaçlı Çalacak!

08 Mart 2019 Cuma 14:19

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında 23.11.2018 tarihinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un olurlarıyla imza altına alınan protokol kapsamında geliştirilen proje ile siren sisteminin merkezi ezan sistemine entegre çalışması başlatılmıştı. Proje, 3 aylık bir sürede tamamlanarak test edilmesi aşamasına gelindi.

Türkiye’de bir ilk olan sistemin test edilmesi için gerekli olur süreçleri ve kurumsal yazışmalar tamamlandı. Test ile ilgili muhtarlar da bilgilendirildi. Siren sistemi, Salı ve Çarşamba günü İkaz ve Alarmlar öncesinde sesli anonsla bilgiler verilerek test edilecek. Kasım ayı sonlarında başlanan ve 3 ayda tamamlanan sistemin testine, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve Sivil Savunma Dairesi Başkanı Sadi Ergin de katılacak.

TEKOĞUL’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili basını bilgilendiren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, “Eski siren sistemlerinin yeni yerleşim yerlerinde ve Gebze bölgesinde bulunmaması, arıza yaptıklarında tamirinin mümkün olmaması ve bu nedenle gitgide sistem sayısında azalma yaşanması dolayısıyla zaten kurulu olan ezan sisteminin kullanılabilmesi çözümü geliştirildi. Yerleşim yeri anlamında İlimizin % 30-40’ına hitap eden sistem, artık 1200 cami aracılığıyla en az % 95 ulaşılabilirlik kapasitesi barındıran bir sisteme dönüşmüş oluyor. Ayrıca bu sistemde sesli anons da yapılabilecek”dedi.

Tekoğul; Kocaelililerin, ikaz ve alarm işaretleri ile ilgili detay bilgilere AFAD Başkanlığının https://www.afad.gov.tr/tr/3518/Ikaz-Alarm-Isaretleri adresinden ulaşabileceğini de söyledi. 

TEST TARİHLERİ VE SAATLERİ…

12 Mart 2019 Salı: Saat 14.00

13 Mart 2019 Çarşamba: Saat 11.00

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