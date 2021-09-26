“Sivil Aktörlerle Etkileşim Süreçlerini En Üst Düzeyde Tutuyoruz”











Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Alaattin Alpergin, Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Ateş ile Rizeliler Derneği Başkanı Ekrem Kumuşoğlu ve yönetimlerine konuk oldu. Sürdürülebilir kent yönetimine önem veren, bu nedenle Sivil Toplum Kuruluşlarıyla her fırsatta buluşan Başkan Büyükakın, farklı meslek gruplarının yanı sıra ülke ve kent kültürüne dönük çalışma yapan dernek ve vakıflarla da yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. STK’ların şehre dair önerilerine çok büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, son ziyaretlerinde de yerel, ulusal ve uluslararası birçok konuda değerlendirme yaptı.

“ŞEHRİMİZİN TÜM DİNAMİKLERİYLE BİR ARAYA GELİYORUZ”

Emek ve alın terinin şehrin her noktasında var olduğunu, bu kutsal değerlere millet olarak çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve yönetimine de çalışmalarında başarılar diledi. Akyüz’den gerçekleştirdikleri sendikal faaliyetler hakkında bilgi alan, kente dair görüş alışverişinde bulunan Başkan Büyükakın, birliktelik sonrası yaptığı açıklamada, “Şeffaflık, katılımcılık, iletişim ve iş birliği konularında şehrimizin tüm dinamikleriyle bir araya geliyoruz. Konukseverliklerinden dolayı Petrol-İş Sendikamızın Genel Başkanı Süleyman Akyüz’e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir görüşme oldu. Karşılıklı şehrimiz ve ülkemiz adına önemli değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerini sarf etti.

“USTAM PROJESİYLE DESTEK VERECEĞİZ”

Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Alaattin Alpergin, Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Ateş ile yönetimleriyle de buluşan Başkan Büyükakın, gerek sanayi sitesindeki gerekse motorlu taşıyıcılar kooperatifindeki esnafın beklentilerine ve taleplerine karşı çalışacaklarını dile getirdi. Özellikle nitelikli insan kaynağının artık işletmeler açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Bu iki ziyaretimizde de yetişmiş eleman olmasının yanı sıra bu alanlara dönük personel talebine Büyükşehir Belediyesi olarak USTAM projesiyle destek vereceğiz. Ulaşım sektörünün ve sanayi sitelerinin arzu ettiği eğitim projelerine ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu sayede hem üretime hem de üretilen ürünün ulaştırılmasına, bunu gerçekleştiren ulaşım araçlarına dönük bakım ve tamir gibi faaliyetlerin yapılmasında usta ellerin yetiştirilmesine katkı sunacağız” şeklinde konuştu.

“TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaeli Rizeliler Derneği tarafından geleneksel hale getirilen ve pandemi nedeniyle ara verilen kahvaltı programına katılan Başkan Büyükakın, sivil aktörlerle etkileşim süreçlerini en üst düzeyde tuttuklarını dile getirdi. Kapsayıcı bir şekilde hareket ettiklerini, karar alma ve iletişim süreçleri geliştirme noktasında kararlı olduklarını belirten Başkan Büyükakın, “Bununla birlikte hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini arttırıyoruz” dedi. Geleneksel kahvaltılarının ilkini Başkan Büyükakın ile başlattıklarını söyleyen Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Ekrem Kumuşoğlu, “İlk kahvaltı organizasyonumuzun konuğu olan Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kentimizin tamamına yaptığı hizmetler başta olmak üzere, ortaya koyacağı eser ve hizmetler içinde teşekkür ediyoruz” ifadelerini sarf etti.

“BARINMADA KALICI BİR PROBLEM YOK”

Geleneksel kahvaltı programında yerel başta olmak üzere, ulusala ve uluslararası konulara da değinen Başkan Büyükakın, üniversitelerin açılması ile yurt ve barınma noktasında gündeme gelen gelişmelere dönük, “KYK’ya on iki bin başvuru var. Bu sayının dokuz bini yerleştirilmiş durumda. İlk yerleştirmede yerleşmeyenler olur ve ikinci yerleşme açılır. Özel yurtlarda 700 boş yer olduğunu da biliyoruz. Gebze’de sıkıntı olursa organizasyon yapılması için de çalışma yaptık. Dolayısıyla kalıcı bir problem yok. Kocaeli’de eylem yapan öğrencilere Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürümüz gitti yerleştirme için yardımcı olalım dedi. Biz de misafir edelim dedik. Kendilerinin problemi olmadığını, gündeme dikkat çekmek için eylem yaptıklarını belirttiler. Gerekirse otel kiralayarak geçici barınmayı çözebileceğimizi de söyledik” diye konuştu.



























