“Sivil Savunma Günü“ tatbikatı yapıldı “

İkaz-Alarm tatbikatında personel ve öğrencilere sivil savunma tedbirleri ile ikaz ve alarm işaretleri; kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) silahların etkileri, bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve karartma konularında bilgi verilerek, alarm işaretlerine uyularak planlı bir şekilde okul boşaltılarak toplanma yerlerinde tüm personelin ve öğrencilerin toplanmaları sağlandı.