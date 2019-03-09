İkaz-Alarm tatbikatında personel ve öğrencilere sivil savunma tedbirleri ile ikaz ve alarm işaretleri; kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) silahların etkileri, bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve karartma konularında bilgi verilerek, alarm işaretlerine uyularak planlı bir şekilde okul boşaltılarak toplanma yerlerinde tüm personelin ve öğrencilerin toplanmaları sağlandı.
“Sivil Savunma Günü“ tatbikatı yapıldı “
Sivil Savunma Günü" dolayısıyla Süreyya Yalçın Ortaokulu’nda "İkaz-Alarm Tatbikatı" ve "Personel Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.