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“Sivil Savunma Günü“ tatbikatı yapıldı “

Sivil Savunma Günü" dolayısıyla Süreyya Yalçın Ortaokulu’nda "İkaz-Alarm Tatbikatı" ve "Personel Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

'Sivil Savunma Günü' tatbikatı yapıldı '

09 Mart 2019 Cumartesi 11:32

İkaz-Alarm tatbikatında personel ve öğrencilere sivil savunma tedbirleri ile ikaz ve alarm işaretleri; kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) silahların etkileri, bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve karartma konularında bilgi verilerek, alarm işaretlerine uyularak planlı bir şekilde okul boşaltılarak toplanma yerlerinde tüm personelin ve öğrencilerin toplanmaları sağlandı.

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