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Sivrisineğe Geçit Yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri yaz için önlemlerini arttırdı.

Sivrisineğe Geçit Yok

15 Mart 2019 Cuma 17:15

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına hız verdi. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek çalışmalar yürütülüyor. Vektörle Mücadele ekipleri, Kocaeli genelinde sivrisineklerin üremelerine fırsat vermeden ilaçlama yapıyor.

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Gübrelik alanlarda vektör mücadelesinde alınması gereken tedbirleri başlatarak hem halkımızın sağlığı ve huzuru hem de çevre sağlığı dikkatte alınarak büyük bir titizlikle çalışmalar sürüyor

TÜM İLÇELERE MÜDAHALE

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların ise üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.

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