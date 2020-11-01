Sivrisinek İle Mücadele İçin 8 Milyon 700 Bin Adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri Sivrisineksiz bir yaz ve çevre dostu çalışma için bir sezonda 8 milyon 700 bin adım attı.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör özelliği taşıyan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında 129 personelle tüm ilçelerde aralıksız bilgilendirme ve fiziksel mücadele yapıyor. Bu kapsamda sivrisinek ve karasineğin tüm üreme alanlarına müdahale edilerek Kocaeli’de sineksiz yaz için bir sezonda 8 milyon 783 bin 495 adım atıldı.

129 PERSONEL SAHADA

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek vb.) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek sezon boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 129 personel, 78 adet ekipman, 41 adet araç ile yapılıyor. Sulak alan ve dereler için ise 8x8 amfibik araç kullanılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

KOCAELİ 20 KEZ TURLANDI

Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek vb.) mücadele kapsamında ekipler büyük bir başarıya imza attı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri sezonu boyunca sivrisineğin ürememesi için bir sezonda 8 milyon 783 bin 495 adım attı. Adımlar kilometreye çarpıldığında Kocaeli çevresinin yaya olarak sezon boyunca 20 kez turladığı hesaplandı.

823 BİN KM YOL

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı vektör mücadele ekipleri sezon boyunca sivrisineğin ürememesi için araçlar ile günde 2 bin 871 km yol yaptı. 41 araç ile günde ortalama 117 bin 711 km yol yapıldı. Ekipler bir sezonda ortalama 823 bin 977 km yol yaptı. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek vb) mücadele kapsamında ekipler büyük bir başarıya imza attı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri sezonu boyunca sivrisineğin ürememesi için 8 milyon 783 bin 495 adım attı. Adımlar kilometreye çarpıldığında Kocaeli çevresinin yaya olarak sezon boyunca 20 kez turladığı hesaplandı.

1 MİLYON 615 BİN 391 KOVA VE BİDONA MÜDAHALE EDİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilaçlamanın yanı sıra sivrisineklerin üreyebileceği alanlara da müdahale etti. Ekipler bu kapsamda birikmiş yağmur suyunu toprağa boşalttı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde vatandaşlarımızda desteği ile en yakın mahalleden en uzak mahalleye kadar yaz sezonunda vatandaşın biriktirmiş olduğu yağmur sularından 1 milyon 615 bin 391 adet kova, bidon, varilleri toprağa dökerek, doğaya tonlarca ilaç atmak yerine çevre dostu bir mücadele gerçekleştirmiş oldu.

BİRLİKTE MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında başarıya ulaşmadaki en büyük katkının vatandaşımızdan geldiğini belirtti. Destek veren tüm vatandaşlara teşekkür eden yetkililer bu desteğin devam etmesi halinde sivrisineksiz bir yaz geçirmemizin sağlanacağı belirtildi. Ekipler; sivrisinek ile mücadelenin bir bütün olarak vatandaşlar ile birlikte sürdürülebileceğini ifade ederek fiziksel mücadele ile bire bir destek veren tüm muhtarlarımıza da teşekkür edildi.

TALEPLER YÜZDE 70 ORANINDA AZALDI

Geçen sene 2019 yılında vektör özelliği taşıyan (sivrisinek karasinek vb.) canlılar ile ilgili Büyükşehir Belediyemize ait 153 Çağrı Merkezi’ni arayıp talepte bulanan 7 bin 835 talebin sayısı 2020 yılında 2 bin 240 rakamına geriledi. Vatandaşımız ile işbirliğinde düzenli olarak bilgilendirme ve fiziksel çalışmaları ve yapılan yeni yatırımlar neticesinde sivrisinekle mücadelede böyle başarı sağlandı.



















