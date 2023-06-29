Sivrisinek istilası: Alışveriş merkezini sivrisinekler bastı, vatandaş yemek bile yiyemiyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi civarında sivrisinek istilası yaşanıyor. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan milyonlarca sivrisineğin görüntüsünü görenler şaşkına dönüyor. Adeta hortum oluşturan sineklerin görüntüsü ilk başta dumanı andırıyor. Kentin göbeğinden geçen derenin yanına yaklaştıkça görüntünün sivrisinek olduğu anlaşılıyor. Sivrisinekler 41 Burda AVM'nin her tarafını da sarmış durumda. Özellikle yemek alanındaki masaların üzerleri sineklerle dolarken, işyeri yetkilileri hiçbir önlemin alınmamasından şikayetçi.

"Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi"

Her sene Kocaeli’ye tatile geldiğini söyleyen Gökhan Bozkurt, “Bu sene çok fazla sivrisinek var. Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi. AVM’nin yemek yerleri oturulacak gibi değil, sivrisinekler oraya da dolmuş. İlaçlama yeni yapıldı, gördüm yapılırken ama pek etkisi olmamış, biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Ben buranın yerlisi değilim, bir haftadır buradayım ona rağmen rahatsız oldum. Derede çok fazla kurbağa var, doğanın bunu dengelemesi gerekiyor” dedi.

"AVM’de yemeklerimizin üstüne geliyorlar"