Sivrisinekle mücadele son hız devam ediyor

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, çalışmalarına son hız devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek ekipler tarafından ilaçlandı.

SİVRİSİNEĞE GEÇİT YOK

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet Atv 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, evlerin bahçelerinde kova ve bidonların bulunduğu yerlerde ilaçlama yapılıyor. İlaçlama çalışmalarının ardından vatandaşlar ekipler tarafından bilgilendiriliyor.

İLAÇLAMA YAPILDI

Vektörler Mücadele ekipleri ocak ayından bugüne; 6 bin 426 hektar sulak alan, 13 bin 30 ahır, 13 bin 371 Gübrelik – Organik atık alanı, 618 bin 867 metrekare kapalı alan, 2 milyon 818 bin 675 metrekare Rezidüel, 1 milyon 256 bin 781 metrekare yeraltı sistemi, 20 bin 250 Ha ULV sistemiyle ilaçlandı. Ayrıca alt yapı sistemlerinde kemirgenlere karşı 109 kilogram ürün kullanıldı.

TÜM İLÇELERDE MÜDAHALE

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların ise üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.