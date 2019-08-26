banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sivrisinekle mücadele son hız devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sivrisineklerden rahatsız olmaması için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Sivrisinekle mücadele son hız devam ediyor

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:38

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, çalışmalarına son hız devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek ekipler tarafından ilaçlandı.

 

SİVRİSİNEĞE GEÇİT YOK

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet Atv 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

 

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, evlerin bahçelerinde kova ve bidonların bulunduğu yerlerde ilaçlama yapılıyor. İlaçlama çalışmalarının ardından vatandaşlar ekipler tarafından bilgilendiriliyor.

 

İLAÇLAMA YAPILDI

Vektörler Mücadele ekipleri ocak ayından bugüne; 6 bin 426 hektar sulak alan, 13 bin 30 ahır, 13 bin 371 Gübrelik – Organik atık alanı, 618 bin 867 metrekare kapalı alan, 2 milyon 818 bin 675 metrekare Rezidüel, 1 milyon 256 bin 781 metrekare yeraltı sistemi, 20 bin 250 Ha ULV sistemiyle ilaçlandı. Ayrıca alt yapı sistemlerinde kemirgenlere karşı 109 kilogram ürün kullanıldı.

 

TÜM İLÇELERDE MÜDAHALE
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların ise üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Kocaeli’nin tek borcsuz belediyesi Çayırova’dır” “Kocaeli’nin tek borcsuz belediyesi Çayırova’dır”
"40 milyon lira borcum var"
Toltar, “O rakamlar şişirilmiş rakamlardır” Toltar, “O rakamlar şişirilmiş rakamlardır”
“Borç var, borç var diye kimsenin konuşmasına gerek yok” “Borç var, borç var diye kimsenin konuşmasına...
İpekyolu’nun Anadolu’ya ilk giriş yaptığı Ağrı Doğu Beyazıt da Belgesel çekiyoruz İpekyolu’nun Anadolu’ya ilk giriş yaptığı...
Başkan Büyükgöz Başkent’te Başkan Büyükgöz Başkent’te
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

“Kocaeli’nin tek borcsuz belediyesi Çayırova’dır”
147 milyon TL borçu olduğu iddia edilen Çayırova Belediyesi geçen dönem başkanı Şevki Demirci çok sert...

Haberi Oku