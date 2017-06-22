Siyasi tarihimizden fotoğraflar

22 Haziran 2017 Perşembe 10:23
Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli gazetecilerden birisi. Kocaeli sanayi odası salonunda açtığı fotoğraf sergisini gezerken kocaeli siyaset sanayi ve sosyal hayatının son 60 yılınıda yaşananların özetini görüyor ve yaşıyorsunuz. Sergide cumhur başkanı erdoğanın ak parti kuruluş yıllarında Kocaeli'ye gelişi Demirel. İnönü. Erbakan. Ecevit. Yılmaz. Çiller in kocaeli mitinginden özel kareler Sergide daha bir çok tarihe mal olmuş fotoğraflar gerçekten gezilip görülmeye değer fotograf sergisi keşke diğer gazetecilerimizde bağdikeni örnek alabilse. Kendisi ile bir dönem hürriyet haber ajansı gebze muhabiri olarak birlikte çalıştığımız duayen gazeteci Mustafa Bağdiken ile. Devri alem programı olarak Yaptığımız belgesel çekimini
www.gebzegazetesi.com
dan izleyebilirsiniz
Sayın bağdikenin sadece sayfamızda yayınlanmasına izin verdiği fotoğraf kareleri ile sizleri baş başa bırakıyorum
Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer
Baki kalan gök kubbede hoş bir seda birde fotoğraf karesiymiş
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