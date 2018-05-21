Siyasilerin uğrak yeri gibi

Erbakan Vakfı’nın Kent Meydanında açtığı çay standı, iftardan sonra ve teravihten sonra ana-baba günü gibi yoğun. Vakfın gençleri her gün yüzlerce insana çay ikram etmekten mutluluk duyuyorlar.

ERBAKAN VAKFI STANDI SİYASİLERİN UĞRAK YERİ GİBİ