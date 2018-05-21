Çünkü onlar ; “insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır “ hadisini düstur edinmişler. Bütün siyasilerin uğrak yeri olan standın dün akşamki konukları, Ak Parti ilçe başkanı İrfan Ayar ve ekibiydi. İrfan Ayar’ı standda Vakıf yöneticileri ve Başkan Engin Kılıç karşıladı. İrfan Ayar, Erbakan Vakfı müntesiplerinin ramazan ayını kutlayarak, karşılıklı başarı dilekleriyle sona erdi.
Siyasilerin uğrak yeri gibi
Erbakan Vakfı’nın Kent Meydanında açtığı çay standı, iftardan sonra ve teravihten sonra ana-baba günü gibi yoğun. Vakfın gençleri her gün yüzlerce insana çay ikram etmekten mutluluk duyuyorlar.
Çünkü onlar ; “insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır “ hadisini düstur edinmişler. Bütün siyasilerin uğrak yeri olan standın dün akşamki konukları, Ak Parti ilçe başkanı İrfan Ayar ve ekibiydi. İrfan Ayar’ı standda Vakıf yöneticileri ve Başkan Engin Kılıç karşıladı. İrfan Ayar, Erbakan Vakfı müntesiplerinin ramazan ayını kutlayarak, karşılıklı başarı dilekleriyle sona erdi.