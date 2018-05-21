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Siyasilerin uğrak yeri gibi

Erbakan Vakfı’nın Kent Meydanında açtığı çay standı, iftardan sonra ve teravihten sonra ana-baba günü gibi yoğun. Vakfın gençleri her gün yüzlerce insana çay ikram etmekten mutluluk duyuyorlar.

Siyasilerin uğrak yeri gibi

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:09

 ERBAKAN VAKFI STANDI SİYASİLERİN UĞRAK YERİ GİBİ
 
Çünkü onlar ; “insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır “ hadisini düstur edinmişler. Bütün siyasilerin uğrak yeri olan standın dün akşamki konukları, Ak Parti ilçe başkanı İrfan Ayar ve ekibiydi. İrfan Ayar’ı standda Vakıf yöneticileri ve Başkan Engin Kılıç karşıladı.  İrfan Ayar, Erbakan Vakfı müntesiplerinin  ramazan ayını kutlayarak, karşılıklı başarı dilekleriyle sona erdi.
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