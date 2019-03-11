"Sizi yok sayanlara şans vermeyin"

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun seçim mesaisini sürdürüyor. Başkan Adayı Dursun günün neredeyse tamamını Gebzelilerle birlikte geçiriyor. Recep Dursun’un son durağı Erzurum İspir Petekli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği oldu. Düzenlenen programa CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın yanı sıra Millet ittifakının Gebze Belediye Meclis Üyesi Adayları Saide Arslan Çalışkan, Ebru Cerrah ve Cemal Acar da katıldı.

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun burada yaptığı konuşmada 31 Mart akşamı Gebzelilerin önemli bir sınav vereceğini kaydetti. Dursun, “Vatandaşını yok sayan anlayışı oylayacağız. Derdimizi dinlemeyenleri oylayacağız. Çocuklarımızın geleceği adına karar vereceğiz. Üç haftamız kaldı, sandığa gidip önemli bir seçim yapacağız, senelerdir sizlere hizmet getirmeyenlere bir şans daha vermeyin” şeklinde konuştu.