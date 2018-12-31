SKM’de Görev Dağılımı!

AK Parti Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM), yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl binasında SKM Başkanı Halit Çokan Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda SKM’nin görev dağılımı açıklandı. Toplantıda görev dağılımının hayırlı olmasını dileyen Başkan Çokan, “Gönüllü çalışan ekibimiz ile her seçim olduğu gibi bu seçimlerden de alnımızın akıyla galip çıkacağız” dedi.



Görev dağılımı toplantısında konuşan SKM Başkanı Çokan, “SKM çalışmaları hepimizin aşina olduğu ve bildiği çalışmalardır. Bizim için önemli olan teşkilat, seçmen ve rakip partilerin izlenme boyutudur. Seçim takvimi boyunca belirlediğimiz çalışmalarımızı disiplinli bir şekilde uygularsak, başarı yine kaçınılmaz olur. İnşallah beklentiyi olumlu yönde etkileyerek, seçmeni motive edeceğiz. Gönüllü çalışan ekibimizle seçimlerde alnımızın akıyla galip çıkacağız. Cenab-ı Allah çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın” dedi.



TECRÜBELİ İSİMLER



Çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Kocaeli SKM’nin görev dağılımında, daha önceki seçimlerde görev yapmış tecrübeli isimler bulunuyor. SKM çalışmaları 24 Haziran genel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de il başkanlığının bulunduğu binanın beşinci katından yönetilecek.

SKM Başkanı- Halit ÇOKAN

Programdan Sorumlu Başkan Yardımcısı- Mehmet İPŞİROĞLU/Orhan BARIŞ

Birimlerarası Koordinasyon’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı- Muharrem TOP

Tanıtım Medya/Basın Yayın/Kampanya/Haber Merkezi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı –Ömer POLAT

Kadın Kolları SKM Başkanı- Elif BAŞYİĞİT

Gençlik Kolları SKM Başkanı- Abdürrahman YÜCEL

Seçim, Hukuk ve Eğitim İşleri’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı- Arif AKÜZÜM

Sekreterya ve Bilgi İşlem’den Sorumlu Başkan Yardımcısı- Ebru KARAKUŞ

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı- İshak YILDIRIM

Seçim Araçlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı- Sedat KÖSE

Malzeme ve Dağıtım’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı- Recep DEMİR

Saha Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı- Gökhan MERİÇ

Seçim Sürecinden Sorumlu Başkan Yardımcısı- Zehra BOZKURT