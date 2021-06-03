Skor Tabelaları Bakımdan Geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı spor tesislerinde miadını dolduran skor tabelaları yenilenirken, bakım ve onarımları da yapıldı.

Yıllardır birçok spor organizasyonuna ve Kocaeli’nin amatör spor kulüplerinin spor karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesislerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı spor tesislerinde miadını dolduran skor tabelası yenilenirken bakım ve onarımları da yapılarak tekrar faaliyete alındı.

KOCAELİ SPORDA DA MARKA KENT

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde Kocaeli’nin sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de sporun başkenti olma hedefiyle tesislere ve sporculara tam destek sağlıyor.

BİRÇOK İLEÇEDE TESİSLER ONARILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Derbent ve Aslanbey Stadı, Başiskele Doğantepe Stadı, Dilovası Çerkeşli Stadı ile Karamürsel Lütfü Hınçal Çok Amaçlı Spor Salonu’nda ömrünü dolduran mevcut skor tabelaları yenilendi. Tamir edilebilen skor tabelaları yenilenirken bakım ve onarımları da kurum ekipleri tarafından yapılarak faaliyete alınıp sporseverlerin hizmetine sunuldu.













