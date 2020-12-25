SMA HASTASI HAMZA BEBEK İÇİN KERMESİ 41 BURDA’DA

İlimizde Başiskele’de yaşayan SMA TİP 1 hastası Hamza Bebek için tüm gönüllü ve destekçiler bir araya gelerek 41 Burda ve Alaçatı Muhallebicisi’nin desteğiyle tüm geliri Hamza’ya bağışlanmak üzere bir kermes düzenledi. 41 Burda’daki Alaçatı Muhallebici’sinin önünde açılan kermese İzmitliler büyük ilgi gösterdi.

Sma hastası olan Hamza Bebeğin, iki yaşına gelmeden, Amerika’da tedavi olması için 45 günü kaldı, Amerika alacağı tedavinin tutarı 2,4 Milyon dolar ve tüm destekçilerin sayesinde gerekli paranın yarısı toplandı. Pek çok ünlü ismin de kampanyaya dahil oldu. Yurt içi ve yurt dışı gönüllü ekiplerinin ve destekçilerin çabalarıyla toplanan paranın kalan kısmının da en kısa sürede toplanması için tüm İzmit seferber oldu.

Hamza’ya destek olmak için ilimizdeki pek çok sivil toplum kuruluşları yöneticileri, siyasi partiler 41 Burda’daki kermese destek olmak için standı ziyaret ettiler. Ak Parti, İyi Parti ve CHP’li yöneticiler de destek olmak için kermeste bulundular, Hamza Bebeğin son durumuyla ilgili bilgi aldılar

Hamza’ya Nefes Ol adıyla yapılan kermeste, yılbaşı hediyeleri, el yapı ürünler, kıyafetler mevcut. Aynı zamanda 41 Burda Alaçatı Muhallebicisi’nib bugünkü tüm geliri Hamza Bebek’e gidecek. Yılbaşı için sevdiklerinize hediye ve tatlı almak isterseniz sizler de 41 Burda ya uğrayıp Hamza ya destek olabilirsiniz.