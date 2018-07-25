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Şoförün Engelli Gence Müdahalesi “İnsanlık Ölmedi” Dedirtti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. otobüsünde yolculuk esnasında kriz geçiren otizmli Berkay’a otobüs şoförü müdahale ederek sakinleştirdi.

Şoförün Engelli Gence Müdahalesi 'İnsanlık Ölmedi” Dedirtti

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:13

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Kocaeli’de belediye otobüsünde seyahat ederken kriz geçiren otizmli genç şoförün gayreti sonucu krizi kendisine zarar vermeden atlattı. Kandıra Kerpe’den İzmit yönüne hareket eden 800k numaralı otobüste otizmli olduğu belirtilen Berkay Baştan, bazen kendisine ve yanındakilere de zarar veren öfke nöbeti geçirdi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’de görevli otobüs şoförü Muhammet Yağcı, aldığı eğitimler sayesinde otobüsü emniyetli bir yere çektikten sonra taptığı müdahalelerle Berkay’ın herhangi bir olumsuzluk yaşamamasını sağladı.

 

GENCİ SAKİNLEŞTİRDİ

Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. otobüsü şoförü Muhammet Yağcı, sefer esnasında yaşanan bir olaya karşı yaptığı müdahalelerle insanlık ölmemiş dedirtti. Hareket esnasında oğlunun otizmli olduğunu söyleyen anne Songül Baştan, çocuğunun krize girdiğini ve acil yardım edilmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra şoför Muhammet Yağcı, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Kriz geçiren Berkay’a ilk müdahaleyi şoför Yağcı yaptı. Yağcı, Berkay Baştan’ı otobüsten indirdikten sonra bir süre hava almasını sağladı. Derin nefes alarak sakinleşmesi konusunda telkin yaptı. Şoför, yol kenarında bulunan mısır satıcılarından mısır alarak Berkay’a verdi. Berkay’ın dikkatini dağıtarak sakinleşmesini sağladı.

 

25 DAKİKA’DA KRİZİ ATLATTI

Yaklaşık 25 dakika sonra ambulans geldiğinde Berkay’ın durumu normale dönmüştü. Kontrol amaçlı annesi ve Berkay ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Hastanede müdahalesi yapılan Berkay’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, şoförün duyarlı davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı.

 

KOÇ-DER’DEN ULAŞIMPARK’A ANLAMLI ZİYARET

UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (Koç-Der) Başkanı İlkin Kılıçaslan, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü’ye şoför Muhammet Yağcı’nın yaptığı anlamlı davranıştan ötürü teşekkürlerini iletti. Görüşmede otobüs şoförü Muhammet Yağcı’ya anne Songül Baştan ve Koç-Der yetkilileri duyarlı davranıştan ötürü plaket ve çiçek verdi.

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