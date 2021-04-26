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Şoförün İftar Yemeğini Yolcusuyla Paylaşması Kameraya Yansıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a bağlı halk otobüsünün şoförü, seyir halindeyken iftar vaktinin girmesi üzerine yemeğini oruçlu yolcusuyla paylaştı.

Şoförün İftar Yemeğini Yolcusuyla Paylaşması Kameraya Yansıdı

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:16

190 numaralı hatta yolcu taşıyan Arif Korkmaz idaresindeki halk otobüsü, hareket saatinin gelmesi üzerine Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Hereke istikametine doğru yola çıktı.

Araç, Körfez ilçe merkezine geldiğinde Kocaeli için iftar vakti olması dolayısıyla ezan okundu. Körfez ilçesi çıkışında araçtaki yolcuya "Niyetli misin?" diye soran sürücü, "Evet" cevabını alınca aracını güvenli ve müsait yere çekti.

Dörtlü flaşörlerini yakan sürücü, yemeğini paylaştığı yolcuyla birlikte orucunu açtı.

Bu anlar araç kamerasına da yansıdı.

İftarın ardından şoför, yolcusuyla yoluna devam etti.




AA
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