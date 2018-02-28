Soğuk hava ve yağış uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü yağışlı hava ile ilgili uyarıda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü soğuk ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşları uyardı. AFKOM’un verdiği bilgiye göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda bölgemiz genelinde bugünden itibaren etkisini gösteren ve 1 Mart’a kadar devam edeceği tahmin edilen soğuk, yağışlı ve kar yağışlı hava ile ilgili uyarı yapıldı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KULLANILMALI

Belirtilen tarihler arasında olası yağışlar nedeni ile su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar oluşabileceği ifade edildi. Bu tarihler arasında sokağa çıkacak vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi. Hususi araç sahiplerinin anılan gün ve tarihler arasında şahsi araçlarını değil, mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmaları vurgulandı.

KIŞ KASTİĞİ

Yağışların gerçekleşeceği tarihler arasında trafiğe çıkacak vatandaşların araçlarına kışlık kar lastiği takmaları, trafiğe çıkmaya zorunlu araçların araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurmaları gerekiyor.

155 VE 112 ACİL

Vatandaşlardan emniyet ve karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergahlarını kullanmaları, yoğun olan yolların mümkünse kullanılmaması isteniyor. Oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların Emniyet 155 ve 112 Acil Ambulansı aramaları önem belirtiliyor.