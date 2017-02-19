Soğukpınarlılar istişarede buluştu!

Dernek başkanı Mahmut Oflu, yönetim kurulu ve Dernek üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Dernek lokalinde yapılan toplantıda gündem, her yıl geleneksel olarak yapılan ve Karadeniz’in Otçugöçü geleneğini yaşatan etkinlik oldu. Bu yıl yapılacak Otçugöçü etkinliğinin kararını hep birlikte almak istediklerini dile getiren Başkan Mahmut Oflu, bununla birlikte üye aidatlarında da mobil döneme geçtiklerini söyledi. Öte yandan Derneğin en yaşlı üyesi Mahmut Akgün’e de saat hediye edildi.