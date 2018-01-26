Soğukta kalmasınlar diye ekipler çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri soğuk kış aylarında, dışarıda yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları Büyükşehir Belediyesi’nin ve diğer kurumların ilgili birimlerine ulaştırıyor. Zabıta ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların soğuk hava şartlarında mağdur olmaması için özverili bir şekilde çalışıyor. Yetkililer, sokakta gördükleri ihtiyaç sahibi insanların sıcak bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak için 153 Zabıta çağrı merkezini aramalarının yeterli olduğunu belirtiyor.

KONTROLLER HERGÜN YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bir şekilde sokakta yalamak zorunda kalan ihtiyaç sahibi vatandaşları belirlemek ve bulmak için her gün, Kocaeli’nin birçok noktasını belirli periyotlarla denetliyor. Ekipler özellikle otobüs terminallerini, cami avlularını, bankamatik önlerini ve köprü altlarını kontrol ediyor. Günlük yapılan denetlemelerde ihtiyaç sahibi ve dışarıda yaşan vatandaşlar Zabıta Ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezine götürülüyor.

BARINMA MERKEZİNDE MİSAFİR EDİLİYORLAR

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde bulunan, vatandaşlar belirli şartlar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezinde misafir ediliyor. Sokakta kalan vatandaşlar eğer hasta ise zabıta ekipleri, sağlık birimleriyle irtibata geçip, ambulans çağırarak hastane de tedavi edilmesini sağlanıyor.

ALO 153 VE 444 11 41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Kocaeli genelinde her gün, dışarıda yaşayan vatandaşların soğuk kış şartlarında yaşamaması için denetleme yapıyor. Zabıta ekiplerinin öz verili çalışmalarına vatandaşlarımız da katkıda bulunabiliyor. Vatandaşlarımızın sokakta yaşayan bir insan görmeleri durumunda Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444 11 41’i veya 153 Zabıta Çağrı Merkezi’ni arayabiliyor.