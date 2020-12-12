banner561
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokağa çıkma kısıtlamasında Gebze’de Ekipler sahada

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde açık olan esnaflara hayırlı işler diledi, ilçenin dört bir yanında teyakkuzda olan ve hizmet üreten belediye ekiplerini de denetledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Gebze'de Ekipler sahada

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:55

 Çalışmalar, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün takibinde. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahada olan ekipleri denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sabah erken saatlerde kepenk açan ve Gebzelilere belirlenen kurallar dahilinde hizmet veren esnafları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, ‘kolay gelsin’ diyerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükgöz esnaf ziyaretlerinin ardından, kentin ana arterlerinde ve caddelerinde dezenfeksiyon ve yıkama işlerini sürdüren temizlik işleri ekiplerini denetledi.

CADDE VE SOKAKLAR YIKANIYOR

Özel solüsyonla hazırlanan artezyen suyu ile belirlenen program dahilinde cadde ve sokakların yıkandığı Gebze’de sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde fen işleri ekipleri de sahada çalışmalarına hız verdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacı Halil Mahallesi 1209 ve 1207 sokakta tek yön uygulaması ve kaldırım çalışmalarını da denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde çalışmaların hafta sonu hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz’den Pazar denetimi Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz’den Pazar...
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hayvan sevgisiyle çevresine örnek oluyor Hayvan sevgisiyle çevresine örnek oluyor
Darıca sahil parkı içindeki yol konforu arttırıldı Darıca sahil parkı içindeki yol konforu arttırıldı
Dilovası D-100’de altyapı imalatı Dilovası D-100’de altyapı imalatı
Kocaeli'deki Kocaeli'deki "sahte" avukat tutuklandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz’den...
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde...

Haberi Oku