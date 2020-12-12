Sokağa çıkma kısıtlamasında Gebze’de Ekipler sahada

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde açık olan esnaflara hayırlı işler diledi, ilçenin dört bir yanında teyakkuzda olan ve hizmet üreten belediye ekiplerini de denetledi.

Çalışmalar, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün takibinde. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahada olan ekipleri denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sabah erken saatlerde kepenk açan ve Gebzelilere belirlenen kurallar dahilinde hizmet veren esnafları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, ‘kolay gelsin’ diyerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükgöz esnaf ziyaretlerinin ardından, kentin ana arterlerinde ve caddelerinde dezenfeksiyon ve yıkama işlerini sürdüren temizlik işleri ekiplerini denetledi.

CADDE VE SOKAKLAR YIKANIYOR

Özel solüsyonla hazırlanan artezyen suyu ile belirlenen program dahilinde cadde ve sokakların yıkandığı Gebze’de sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde fen işleri ekipleri de sahada çalışmalarına hız verdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacı Halil Mahallesi 1209 ve 1207 sokakta tek yön uygulaması ve kaldırım çalışmalarını da denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde çalışmaların hafta sonu hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.