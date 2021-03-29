Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Yollardaki Sorunlar Giderildi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek araç trafiğinin olmadığı caddelerde, iklim koşulları ve ağır tonajlı araçların sebep olduğu aşınmış ve bozulmuş yollarda asfalt yama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların olası bir kazaya sebep olmaması, araçlara zarar vermemesi için oluşan çukurlar asfalt yama ile kapatıldı.

ASFALT YAMA YAPILDI

Yollardaki bozulmuş kısımlar iş makinesi ile kazınıyor, ardından belirlenen kısımda asfalt serimi yapılıyor. Miralay Mümtaz Caddesi, İncirli kuyu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddelerinde asfalt yama çalışması yapan ekipler, kent genelinde yolların konforlu ve güvenli olması için çalışıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA

Hava şartlarının elverişli olması sebebiyle Pazar günü yapılan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bozulan yollarda araçlar açısından bir olumsuzluk yaşanmaması, araçların bozuk yerlerden geçişlerde bir zarar görmemesi için yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Kent genelinde yapılan asfalt yama çalışmalarında kullanılan asfaltlar Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilerek temin ediliyor.

































