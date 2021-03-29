banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Yollardaki Sorunlar Giderildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında yollarda araç trafiğinin olmamasını fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollardaki çukur, bozulan ve aşınan yollara asfalt yama çalışması yaptı

Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Yollardaki Sorunlar Giderildi

29 Mart 2021 Pazartesi 11:41

 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek araç trafiğinin olmadığı caddelerde, iklim koşulları ve ağır tonajlı araçların sebep olduğu aşınmış ve bozulmuş yollarda asfalt yama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların olası bir kazaya sebep olmaması, araçlara zarar vermemesi için oluşan çukurlar asfalt yama ile kapatıldı.

 

ASFALT YAMA YAPILDI

Yollardaki bozulmuş kısımlar iş makinesi ile kazınıyor, ardından belirlenen kısımda asfalt serimi yapılıyor. Miralay Mümtaz Caddesi, İncirli kuyu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddelerinde asfalt yama çalışması yapan ekipler, kent genelinde yolların konforlu ve güvenli olması için çalışıyor. 

 

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA

Hava şartlarının elverişli olması sebebiyle Pazar günü yapılan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri,  bozulan yollarda araçlar açısından bir olumsuzluk yaşanmaması, araçların bozuk yerlerden geçişlerde bir zarar görmemesi için yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Kent genelinde yapılan asfalt yama çalışmalarında kullanılan asfaltlar Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilerek temin ediliyor.

 















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasında yollardaki sorunlar giderildi Sokağa çıkma kısıtlamasında yollardaki sorunlar...
Başkan Büyükakın, ‘’Daha yapacak çok işimiz var’’ Başkan Büyükakın, ‘’Daha yapacak çok işimiz...
Arkeolojinin Yeni Keşfi Kocaeli’nden Arkeolojinin Yeni Keşfi Kocaeli’nden
Başkan Büyükakın, ‘’Biz çocuklarımıza ve gençlerimize aşığız’’ Başkan Büyükakın, ‘’Biz çocuklarımıza ve...
FAZİLETLİ GENÇLER 20 YIL SONRA BİRARADA FAZİLETLİ GENÇLER 20 YIL SONRA BİRARADA
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 550 kişiye...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Sokağa çıkma kısıtlamasında yollardaki...
Sokağa çıkma kısıtlamasında yollarda araç trafiğinin olmamasını fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi...

Haberi Oku