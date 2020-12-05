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Sokağa çıkma yasağında büyükşehir boş durmuyor

2 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda yayanın ve araç trafiğinin olmamasını fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi, yollarda oluşmuş bozulma ve çukurları yama asfalt çalışmalarıyla gideriyor

Sokağa çıkma yasağında büyükşehir boş durmuyor

05 Aralık 2020 Cumartesi 15:14

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek ana yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların bakım ve onarımını yapıyor. Hafta sonu 2 gün süren sokak kısıtlamasında yaya ve araç trafiğinin olmamasını değerlendiren Büyükşehir Fen İşleri ekipleri, tüm ilçelerdeki ana yollarda ve sokaklarda oluşmuş bozulmaları, yapılan asfalt yama çalışmalarıyla giderdi.

 

ASFALT YAMA SERİMİ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu ana yollardaki ve sokaklardaki çukur ve bozulan yollara asfalt yama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar yama asfaltla kapatıldı.

 

TRAFİĞİN OLMADIĞI GÜNLERDE

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, sokak kısıtlaması sebebiyle trafiğin olmaması, hava şartlarının elverişli olması sebebiyle çalışmalarına hız verdi. İzmit Alemdar ve Hürriyet Caddesi, Kartepe Kayak Merkezi Yolu, Başiskele Yeniköy Vatan Caddesi, Uzun Çiftlik Şehit Fatih Keban Caddesi, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak, Gebze 722 Sokak ve Bahar Caddesi ve Akse Sapağı İbrahim Ağa Caddelerinde asfalt yama çalışmaları yaptı.

 

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR

Ağır tonajlı araçların ve iklim koşullarının sebep olduğu çukurları ve yollarda oluşan bozulmaları asfalt yama çalışmalarıyla kapatan Büyükşehir ekipleri yolları daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

 

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