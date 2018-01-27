Sokak hayvanları aç kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karın yağmasıyla ağırlaşan hava şartlarında sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi. Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Büyükşehir ekipleri özverili çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe ve Kartepe Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına toplamda 100 kilo mama dağıtıldı.



EKİPLER TEYAKKUZDA

Hava şartlarının ağırlaşmasıyla Kocaeli’nde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda olmaya devam ediyor. Sokaklarda ve özellikle dağlık bölgelerde yoğun yaşanan kar yağışları nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmalarında bir hayli zorlanıyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri sürekli olarak sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirerek, soğuk kış aylarını rahatça geçirmelerine katkı da bulunuyor.

KARTEPE VE UMUTTEPE’DE MAMA DAĞITIMI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle kar yağışının yoğun olduğu kırsal bölgelerde yaşayan sokak hayvanları için mama dağıtımı yapılıyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Umuttepe ve Kartepe ilçesi Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına toplamda 100 kilo mama dağıttı.