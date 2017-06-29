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Sokak hayvanları için bir kap su

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklıklarının artmasından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için uyarıda bulundu.

Sokak hayvanları için bir kap su

29 Haziran 2017 Perşembe 10:29

Hava sıcaklılarının yüksek olması insan hayatını olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde daha da aratacak olan sıcaklıklardan sokak hayvanlarının ve kuşların olumsuz etkilenmemesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uyarıda bulundu. Hayvanların susuz kalmaması için gölgelik alanlara içinde su bulunan kaplar bırakılarak kedi, köpek ve kuşların faydalanmaların sağlanabiliyor.
 
SU KAPLARI DAĞITILIYOR
Canlılar için su ihtiyacının arttığı aşırı sıcak havalarda sokak hayvanlarının su bulması güçleştiği için yaşamları tehlikeye giriyor. Sokaklarda belli yerlere bırakılabilecek içi su dolu kaplar hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Büyükşehir yetkilileri vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını, yaz boyunca su kaplarının dolu bırakılmasını istiyor.
 
10 BİN SU KABI DAĞITILDI
Büyükşehir Belediyesi kent genlinde yer alan 11 noktadaki yem pati bölgelerinde sokak hayvanlarına taze içme suyu sağlarken dernekler ve vatandaşlara da hayvanlar için su kapları dağıtıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak derneklere 10 bin civarında su kabı dağıtıldı.
 
ÇAĞRI MERKEZİ
Ayrıca vatandaşlar dilediklerinde su kabı alabilmek için Büyükşehir Belediyesi’nin 444 11 41 numaralı çağrı merkezi ile Gebze ve Kandıra’da bulunan hayvan barınakları vasıtası ile su kabını alabiliyor.
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