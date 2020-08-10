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Sokak hayvanları için ortak kararlar alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 2019 ve 2020 yıllarının genel değerlendirilmesi yapıldı ve ortak kararlar alındı.

Sokak hayvanları için ortak kararlar alındı

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:53

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya ilçe belediyelerinden başkan yardımcıları ve veteriner hekimler katıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık’ın sunumu ile başlayan toplantıda 2019 ve 2020 yıllarının genel değerlendirilmesi yapıldı.

 

ALINACAK TEDBİRLER

Toplantıda ayrıca sokak hayvanları ile ilgili karşılaşılan durumlarda belediyelerin alacağı tedbirler, sokak hayvanlarının problemlerinin nedenleri, kısırlaştırma ve sebepleri ve köpeklerin saldırma sebepleri gibi konular ele alındı. Geçici bakımevlerinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik olarak yürütülen tüm çalışmaların 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda gerçekleştiği bilgisi verildi.

 

BESLENME NOKTALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleşen toplantıda ayrıca; 12 ilçe belediye tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurulmasının önemi aktarıldı. 

Kurulu olan besleme noktalarına ilçe belediye ekipleri kendi sınırları içerisindeki belirli kurumlardan yemek artıklarını alınıp beslenme odaklarına bırakmakta, böylelikle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarının önlenmesi sağlanacağı ifade edildi.

 

ORTAK KARARLAR ALINDI
Sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında son olarak söz alan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç; “tüm ilçeler ile birlikte ortak hareket edilmeli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe hazırız” ifadesini kullandı. Toplantı sonunda ilçe belediyelerdeki sokak hayvanları birimlerine yönelik; uzman hekimler tarafından hayvanları besleme, yakalama ve toplama eğitimlerinin verilmesi kararlaştırıldı.

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