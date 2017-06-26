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Sokak hayvanları yalnız kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sokak Hayvanları Bakımevi vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Sokak hayvanları yalnız kalmıyor

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evleri 2017 yılında 3 bin 411 vatandaşı ağırladı. Merkeze ayrıca yıl içerisinde 7 farklı okuldan 287 öğrenci misafir oldu. Bakımevini ziyaret eden vatandaşlar yıl içerisinde 558 sokak hayvanını sahiplendi.
 
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için Kandıra yolu üzerinde yapılan bakımevinde ziyarete gelenler ilk etapta hayvan dostları ile ilgili bilgilendirme videosunu izliyorlar. Eğitimde hayvanlar ile etkili bir iletişim kurmanın yollarını öğrenen vatandaşlar daha sonra sokak hayvanlarının bulunduğu merkezi ziyaret etmeye başlıyor..
 
7 YILDIZLI BAKIMEVİ
Sokak hayvanlarına 7 yıldızlı bir otel konforunda hizmet verilen merkezde dileyen vatandaşlar sahiplendirme yapılabiliyor. Sokak hayvanı sahiplenen vatandaşları tasma, mama kabı, mama ve gezdirme zincirinden oluşan bir hediye paketi bekliyor. Ayrıca sokak hayvanlarının her türlü bakımlarının yapıldığı modern ameliyathanelerin bulunduğu alan hem sağlık hem de konfor anlamında sokak hayvanlarına yaşam imkanı sağlıyor.
 
2015 YILINDAN BU YANA HİZMET VERİYOR
2015 yılından bu yana hizmet veren geçici bakımevini 28 bin 021 vatandaş ziyaret etti. Ayrıca bakımevinde 2 bin 616 vatandaş sokak hayvanı sahiplenerek minik dostlarını sıcak yuvalarına kavuşturdu.​
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