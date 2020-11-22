Sokak hayvanlarına 7/24 hizmet Büyükşehirden

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının popülasyon kontrolüne büyük katkı sağlıyor













7/24 HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bu kapsamda İlçelerden getirilen sokak hayvanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde hizmet görüyor. Merkezde sokak hayvanlarının tedavilerinin yanı sıra kısırlaştırma, küpeleme, kuduz aşısı, karma aşı, iç-dış parazit uygulamaları, işaretleme ve hayvan kayıt işlemleri yapılıyor.





BAKIMEVİ OLMAYAN İLÇELERE DESTEK BÜYÜKŞEHİRDEN

Büyükşehir ekipleri 12 ilçeden gelen köpekleri tedavi edip, kısırlaştırma ve aşılama uygulaması yaptıktan sonra tedavi edilen hayvanların bir kısmı sahiplendirilirken, bir kısmı da 5199 sayılı kanun gereği tekrardan alındıkları sokaklara küpeli olarak bırakılıyor. Bu kapsamda İzmit ilçe belediyesinin bölgesinden gelen Bin 215 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 520 köpek kısırlaştırıldı. Kandıra bölgesinde ise 276 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 658 köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca Gebze bölgesinden Bin 419 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 626 köpek kısırlaştırıldı.





İLÇELERE İLAÇ DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir belediyesi sadece Bakımevindeki sokak hayvanları için değil, sokaklardaki köpeklerin sağlıklı yaşamları için İlçe belediyelerine ilaç ve ekipman desteği de sağlıyor. İlçe belediyelerine sokaklardaki yavru köpekleri salgın hastalıklardan korumak için aşı desteği yapılıyor. Ayrıca uyuz, bit, pire gibi parazitlerin ilaçları da ilçe belediyelere veriliyor.





KÜPELİ TÜM KÖPEKLER KISIRLAŞTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevlerinde tedavi, aşılama ve popülasyona yönelik 10 ay boyunca toplamda 12 ilçeden 6 Bin 317 köpek tedavi ve aşısı yapılırken, 4 Bin 268 köpek kısırlaştırılarak popülasyon artışı konusunda ilimize büyük katkı sağladı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl gerek kendi ekipleri, gerek ilçe belediye ekipleri eliyle ve gönüllüler ile ortak çalışmalar neticesinde 81 ton mamayı sokak hayvanlarına ulaştırdı.

AA