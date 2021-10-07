Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı









Sokakta yaşayan sevimli dostlara hizmet veren alanı gezen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, beslenme noktalarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının yaşamın bir parçası olduğunu ve hayatı onlarla paylaştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, “ Hayvan dostu bir belediyeyiz. Bize emanet olan sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. İlçemizdeki 30 parkta beslenme noktaları oluşturduk. Günlük düzenli olarak mama bırakıyoruz. Görev süremiz içinde yaklaşık 25 ton mama dağıttık. Faaliyete geçirdiğimiz doğal yaşam alanında can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Projesi hazır olan Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve eğitim merkezimize en kısa sürede başlayacağız ”dedi.





















