Sokak Hayvanlarına Şevkat Eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vatandaşları trafik yolculuklarında karşılarına çıkabilecek sokak hayvanlarına karşı daha tedbirli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar her hangi bir problem yaşamamaları için frene değil kurala güvenerek hareket etmelerinin hem kendi sağlıkları hem de sokak hayvanlarının yaşamları için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kaza geçiren 325, diğer sebeplerle gelen 4 bin 980 sokak hayvanının 2017 yılında tedavi etti.

KOCAELİ GENELİNDE 2 BİN KAZA

2017 yılı verilerine göre Kocaeli genelinde 2 bin sokak hayvanı trafik kazalarında zarar gördü. Bildirilen kaza yerlerinde bin 325 sokak hayvanına ekipler tarafından müdahale edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Öte yandan vatandaşların istekleri doğrultusunda tedavi edilen hayvanlar sahiplendirildi. Ayrıca Sokak hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde 2017 yılı boyunca 4 bin 980 sokak hayvanı tedavi altına alındı.

LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM

Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hem sokak hayvanlarının hem de sürücülerin güvenliği açısında dikkatli olunması gerekiyor. Yapılan yolculuklarda frene değil kurallara güvenmemiz gerektiğinin altı çiziliyor. Yol kenarlarında bulunan trafik işaretlerine güvenmek yaşanabilecek olumsuz durumları asgari seviyeye indiriyor.

OLUMSUZ DURUMDA İLETİŞİME GEÇİN

Yolculuk esnasında yaşanabilecek talihsiz bir kaza sonucunda herhangi bir hayvan eğer zarar gördüyse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verilmesi önemle rica ediliyor. Vatandaşların herhangi bir kazaya karışması ve sokak hayvanlarına zarar verilmesi durumunda 153 Zabıta ekibini aramaları veya 444 11 41 Çağrı Merkezini aramaları önemle rica ediliyor.