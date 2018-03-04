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Sokak hayvanlarına soğuk havada kuru mama

Soğuk ve kar yağışlı havada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına Büyükşehir mama takviyesi yapıyor

Sokak hayvanlarına soğuk havada kuru mama

04 Mart 2018 Pazar 13:14

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kent ekosisteminde insanlarla birlikte yaşam hakkı olan sokak hayvanları sürekli kontrol altında tutuluyor. Periyodik bakımları yapılan sokak hayvanları su ve mama takviyesiyle aç bırakılmıyor. Bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu kentte sokak hayvanlarına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mama verildi. 

 

EKİPLER MAMA DAĞITIYOR  

Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Büyükşehir ekipleri kenti sokak sokak gezerek sokak havyanlarına mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe ve Kartepe ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo mama dağıtıldı.  

 

KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi ekipleri belirli aralıklarla kontrol altında tutuyor. Sokaklarda ve özellikle şehir merkezi dışında yaşayan sokak hayvanları yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri sürekli olarak sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirerek, soğuk kış aylarını rahatça geçirmeleri için mama dağıtımı yapıyor. 

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