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Sokak hayvanlarını unutmadılar

Topçular Mahallesi Barış Konakları Sitesi’nde yaşayan çocuklar örnek bir davranışa imza attılar. El emeği ürünler üreten çocuklar, site içerisinde stant kurarak ürünlerin satışını yaptılar. Topladıkları parayla sokak hayvanları için mama aldılar ve sokak hayvanlarını beslemeye başladılar.

Sokak hayvanlarını unutmadılar

15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:43

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük eski Emniyet Müdürü İsa Bişiren çocuklarla bir araya gelerek onları tebrik etti. Başkan Sezer yaptığı açıklamada: “Hayvan ve çevre sevgisini çocuklarımıza aşılamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın kendi ürettikleri el emeği ürünleri satıp, sokak hayvanlarını beslemek için mama almaları gerçekten örnek bir davranış olmuş. Onları yetiştiren aileleri başta olmak üzere çocuklarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.  Çocuklara, sokak hayvanlarını daha rahat beslemeleri için, Gölcük Belediyesi tarafından üretilen beslenme odağı verildi.
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