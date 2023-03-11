Sokak Kedilerine Kısırlaştırma Karavanı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşayan kedilerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmalarını engellemek maksadıyla mobil kısırlaştırma aracına ilaveten kısırlaştırma karavanını hizmete aldı. Randevu sistemi ile çalışan bu hizmet büyükşehir belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Kısırlaştırma operasyonuna sokak kedisinin kayda alınması ile başlanıyor. Ardından kediler sırala karavana alınıyor ve kediye anestezi yapılıyor. Kısırlaştırma operasyonunun ardından iç dış parazit, kuduz aşısı, antibiyotik uygulaması yapılıyor. Geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak hayvanlarına hizmet veren mobil kısırlaştırma aracı, sokak kedilerini yerinde muayene edip, kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları yapıyor. Yetkililer, sokak kedilerine yönelik gerçekleşen bu uygulama ile özellikle dişi kedilerin daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Kısırlaştırma işleminin yapılabilmesi için vatandaşların öncelikle ilçe belediyesinden kediler için sokak hayvanı olduklarına dair yazı alması ve bakımlarının kendileri tarafından takip edileceğine dair taahhütte bulunması gerekiyor.















İHA