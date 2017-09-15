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Sokak lambaları gündüz de yanacak

SEDAŞ aydınlatma tesislerinin ve ölçü devrelerinin Bakanlık adına TEDAŞ tarafından 18 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde denetleneceğini bu süre içinde bazı günler gündüz saatlerinde armatürlerin devreye alınarak yanar halde tutulacağını duyurdu.

Sokak lambaları gündüz de yanacak

15 Eylül 2017 Cuma 17:46

  SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım, 18 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek genel aydınlatma denetimi süresince gündüz saatlerinde Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinin bazı bölgelerinde sokak ve cadde aydınlatma armatürlerinin devrede (kontrol amaçlı yanar halde) olacağını duyurdu.

TEDAŞ AYDINLATMA TESİSLERİNİ DENETLEYECEK

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce bölgelerinde faaliyet gösteren SEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından yapılan açıklamada, düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin denetlenmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik dağıtım şirketlerini inceleme ve denetleme yetkisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verildiği hatırlatılan açıklamada, Bakanlık tarafından uygun görülen veya yetkilendirilen hallerde söz konusu iş ve işlemlerin ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapıldığı açıklandı. Açıklamada, "Bu kapsamda SEDAŞ Elektrik Dağıtım, 18 Eylül - 2Ekim tarihleri arasında Bakanlık tarafından bu konuda yetkilendirilen TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün yürüteceği Genel Aydınlatma Denetimine tabii tutulacaktır.

LAMBALARDA TEST VE KONTROL SAĞLANACAK

SEDAŞ yetkililerince yapılan açıklamada, "Kamuoyunda enerjinin verimli kullanılması yönündeki hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. Gelen ihbarlar ve OSOS sistemimizden aldığımız verilerle SEDAŞ'ın bölgesindeki aydınlatma arızalarına müdahale ediyoruz. Ancak 18 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde yasa gereği yapılacak genel aydınlatma denetimi süresince faaliyet bölgemizi kapsayan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illeri ile ilçeleri ve köylerinin bazı bölgelerinde, gündüz saatlerinde, sokak ve caddelerin aydınlatma armatürlerine ait lambalar yakılacak ve tüketimleri ile sayaç ölçü devresi kontrol edilerek değerlendirilecek. Vatandaşlarımız bu kontrol süresi ve çalışmaları sırasında lambaların yakılmasını enerjinin boşa gitmesi olarak algılamasınlar. TEDAŞ tarafından önemli bir denetim çalışması gerçekleşecek. Konuyu değerli vatandaşlarımızın bilgisine önemle sunarız. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.
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