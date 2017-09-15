Sokak lambaları gündüz de yanacak SEDAŞ aydınlatma tesislerinin ve ölçü devrelerinin Bakanlık adına TEDAŞ tarafından 18 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde denetleneceğini bu süre içinde bazı günler gündüz saatlerinde armatürlerin devreye alınarak yanar halde tutulacağını duyurdu.

15 Eylül 2017 Cuma 17:46