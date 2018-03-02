Sokakta kimse aç kalmasın!

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Türkiye ve kentimizi de etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile sokakta yaşayan vatandaşların mağdur olmaması sürekli olarak devriye atıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm ülke ile birlikte kentimizi de etkisi altına alan, yoğun kar yağışı sebebiyle beraber teyakkuza geçti. Yolların açık kalması için gece gündüz çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye atıyor. Zabıta Dairesi ve diğer ilgili daire başkanlığı ekipleri sokakta yaşayan vatandaşları Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezine ve diğer kurumlara ulaştırıyor.

SÜREKLİ DEVRİYE ATILIYOR

Kocaeli’nde soğuk hava ve kar yağışı kimsesiz ve evsiz vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve diğer ilgili daire başkanlığı ekipleri bu kapsamda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kent genelinde sürekli devriye atıyor. Ekipler köprü atları, bankamatik köşeleri, hastane acilleri gibi noktaları yaya ve araçlı ekiplerle kontrol ediyor.

ARANABİLECEK NUMARALAR

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve diğer ilgili daire başkanlığı ekipleri, soğuk havalarda sokakta kalmak zorunda kalan vatandaşları tespit edince, Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi ve diğer kurumlara ulaştırıyor. Vatandaşlara da çağrıda bulunan ekipler, soğukta dışarıda gördükleri mağdur vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444 11 41’i veya 153 Alo Zabıta numarasını aramalarını istedi.