Sokakta kimse aç kalmasın!

SÜREKLİ DEVRİYE ATILIYOR
Kocaeli’nde soğuk hava ve kar yağışı kimsesiz ve evsiz vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve diğer ilgili daire başkanlığı ekipleri bu kapsamda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kent genelinde sürekli devriye atıyor. Ekipler köprü atları, bankamatik köşeleri, hastane acilleri gibi noktaları yaya ve araçlı ekiplerle kontrol ediyor.
ARANABİLECEK NUMARALAR
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve diğer ilgili daire başkanlığı ekipleri, soğuk havalarda sokakta kalmak zorunda kalan vatandaşları tespit edince, Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi ve diğer kurumlara ulaştırıyor. Vatandaşlara da çağrıda bulunan ekipler, soğukta dışarıda gördükleri mağdur vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444 11 41’i veya 153 Alo Zabıta numarasını aramalarını istedi.