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Son Çıkış Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü

Çayırova Kitap Fuarı’nın 4. gününde ‘Son Çıkış’ adlı oyun tiyatro severlerle buluştu. 4 kişilik tiyatro ekibinin hayat verdiği oyun Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Son Çıkış Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü

27 Ekim 2021 Çarşamba 09:51


Uçurumun eşiğine gelen bir adamın hikâyesinin anlatıldığı oyunda, onu engellemeye çalışan adamın arasında yaşanan trajikomik anlar seyircileri kimi zaman güldürürken kimi zaman düşündürdü. Tek perdede sergilenen oyun izleyiciler tarafından soluksuz izlenirken, oyunun final sahnesinde verilen mesajlar seyirciden büyük alkış topladı.
 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kısa bir selamlama konuşmasından sonra oyunu izledi. Beğeni ile izlediği tiyatro ekibiyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, oyuncularla bir süre sohbet etti. Performansından dolayı teşekkür eden Başkan Çiftçi, ekibe çiçek takdiminde bulundu.







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