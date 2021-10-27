Son Çıkış Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü



Uçurumun eşiğine gelen bir adamın hikâyesinin anlatıldığı oyunda, onu engellemeye çalışan adamın arasında yaşanan trajikomik anlar seyircileri kimi zaman güldürürken kimi zaman düşündürdü. Tek perdede sergilenen oyun izleyiciler tarafından soluksuz izlenirken, oyunun final sahnesinde verilen mesajlar seyirciden büyük alkış topladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kısa bir selamlama konuşmasından sonra oyunu izledi. Beğeni ile izlediği tiyatro ekibiyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, oyuncularla bir süre sohbet etti. Performansından dolayı teşekkür eden Başkan Çiftçi, ekibe çiçek takdiminde bulundu.















