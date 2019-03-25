Son Durak Eskihisar

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden ve yoğun tempoda çalışan Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun’un son adresi Eskihisar oldu. Meclis üyesi adaylarının da katıldığı Eskihisar programında Gebzelilerle bir araya gelen Başkan Adayı Recep Dursun, Gebzelilerle bol bol sohbet edip onlardan destek istedi. Adaylar içerisinde seçim maratonuna en erken start veren isim olan Dursun, “Az kaldı, inşallah pazar akşamı güzel bir hikaye yazacağız” dedi.

GEBZE BUNU HAK ETMİYOR

Ekonomisi, sosyal yaşantısı ve kültürüyle güçlü bir Gebze kuracaklarını söyleyen Recep Dursun, “Gebze senelerdir kötü yönetiliyor. Gebze güçsüz hale getirildi. Kentimiz bunu hak etmiyor. En kısa zamanda güçlü Gebze’yi oluşturacağız. Şehrimizi canlandıracağız. Çocuklarımızın geleceği için bu kenti yeniden mutlu hale getireceğiz. Göreve gelir gelmez söz verdiğimiz projelerimiz için kolları sıvayıp değişen Gebze’yi halkımızla bir araya getireceğiz” ifadesini kullandı.