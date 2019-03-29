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Son Gün 05 Nisan!

SEDAŞ’ın, dördüncüsünü gerçekleştirdiği “Ödüllü Proje Fikri Yarışması’nın” başvuru süresi 05 Nisan Cuma günü saat 00:00’a kadar uzatıldı.

Son Gün 05 Nisan!

29 Mart 2019 Cuma 09:49

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, elektrik dağıtım sektöründe bölgesindeki üniversitelerle 4.üncü yılını tamamlayan ve gelenekselleşen proje fikri yarışmasının organizasyonunda üniversitlerle işbirliği içinde  desteğini almak ve öğrencileri yeni fikirler ile proje üretmeye teşvik etmek yönünde yapılan çalışmayı çok değerli bulduğunu belirtti ve projeleri ile başvuru yapan öğrencilere şimdiden başarılar dilerken, bu projeye 6 üniversitenin Rektörleri ve Bölüm Başkanları olmak üzere destek veren tüm akademisyenlere de teşekkür ettiğini bildirdi. 

Sanayi, üniversite işbirliği için güzel bir uygulamanın sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Dağıtım Direktörü Ersan Şentürk’te SEDAŞ’ın eğitimi destekleyen, gençleri proje üretmeye motive eden  SEDAŞ’ın proje fikri yarışmasında ilk 3 yanında 7 adet mansiyon ile toplamda  10 proje fikrinin ödüllendirileceğini söylerken, öğrencilerin yenilikçi bir proje için yazılı anlatımla yapacakları başvuruyu kolaylaştırdıklarını ve web sayfasından bu başvuruların yapılabildiğini belirtti ve  “2 Mayısta başarılı bulunan proje fikri sahiplerinin sunumlarını dinlemekten ve ödül törenini gerçekleştirmekten mutluluk duyacağız.” dedi.

Proje Fikri Yarışmacıları İçin Süre Uzatıldı

SEDAŞ’ın bölgesindeki Sakarya, Düzce ve Kocaeli, Gebze Teknik ve Abant İzzet Baysal üniversiteleri ile  birlikte koordine ettiği ve sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği Proje Fikri Yarışması’nın başvuru süresi, öğrencilerin yarışmaya katılabilmelerine kolaylık sağlamak ve daha çok sayıda öğrencinin katılımını sağlamak amacıyla 05 Nisan Nisan Cuma günü saat 00:00’a kadar uzatıldı. Üniversite yönetimlerinin sınav dönemleri nedeniyle başvuru tarihi uzatma talepleri 05 Nisan için etkili oldu. Yarışma ayrıntıları sedaş web sayfasında yarışmanın başvuru rehberinden öğrenilebiliyor.  

Yarışmaya katılmak çok kolay 

Üniversitelerde tanıtım çalışmaları da yıl içinde sürekli yapılan yarışma için SEDAŞ yöneticileri, öğrencilerin SEDAŞ’ın www.sedas.com web sayfasından ulaşabilecekleri dijital başvuru formuna yenilikçi proje fikirlerini yazarak ve projeleriyle ilgili varsa destekleyici görsel veya sunum dosyalarını da ekleyerek, yarışmaya kolaylıkla başvuru yapabileceklerini de belirttiler. Yarışma konusu, “Enerjinin Üretiminde,  Enerjinin İletiminde,  Enerjinin Dağıtımında, Enerjinin Çevre ile Uyumunda,  Enerjide İş güvenliği Alanında başlıklarından biriyle ilgili olmak üzere yeni proje fikirleri.”

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