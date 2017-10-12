Soner Sarıkabadayı'nın konserine sürpriz sanatçı!

Darıcalılar Pazar günü Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nun ardından akşam saatlerinde Soner Sarıkabadayı şarkılarıyla coşacak. Konserde ayrıca Gebzeli ses, Elvan Günaydın da konuk sanatçı olarak yer alacak.

MUHTEŞEM KONSER

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 6.'cısı düzenlenecek olan Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nun olduğu gün akşamı Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek dev konser için hazırlıklar tamamlandı. Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı'nın sahne alacağı gecede binlerce Darıcalı gönüllerinde eğlencenin tadını çıkartacak. Konser saat 19.00’da karşımıza olmaya hazırlanırken muhteşem şarkılar bizlerle olacak.

PAZAR AKŞAMI

Pazar akşamı düzenlenecek olan maraton sonrası gerçekleştirilecek olan konsere oldukça kısa bir zaman kalırken Gebzeli sanatçı Elvan Günaydın da konsere konuk sanatçı olarak katılarak Soner Sarıkabadayı ile birlikte sahne alacak. Bilindiği üzere Elvan Günaydın’ın yeni şarkısı olan İlk Pazar, Soner Sarıkabadayı imzasını taşıyor. Bu eşsiz geceye Darıcalıların büyük ilgi göstermeleri ve konseri doldurmaları bekleniyor.