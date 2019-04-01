banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Sonuçları en kısa sürede açıklayacağız"

YSK Başkanı Güven, "Kesin seçim sonuçlarını en kısa süre içerisinde açıklayacağız." dedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:25

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa süre içerisinde açıklayacaklarını, sonuçların, en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını bildirdi.

Güven, YSK'da yaptığı açıklamada, bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlandığını belirterek, cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 57 milyon 58 bin 636 oy kullanma hakkına sahip seçmenin 195 bin 784 sandıkta oylarını kullandığını söyledi.

Malatya Pütürge'de meydana gelen üzücü olayda 2, Gaziantep Şehitkamil'de ise 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Güven, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanaklarının ilçe seçim kurullarına teslim edilerek ilçe birleştirme tutanaklarının tanzim edildiğini aktaran Güven, ilçe seçim kurullarının bu tutanakları tarayarak sisteme eklediklerini ifade etti.

Güven, "Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve resim formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinilmeyip seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar ıslak internet sitemizde imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır." diye konuştu.

YSK'nin ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle itiraz sürelerinin bitimini müteakip seçim sonuçlarını ilan ettiğini ve sonuçların Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa süre içinde açıklayacaklarına değindi.

Güven, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 80. maddesi ve YSK'nin 2019/58 sayılı kararına aykırı olarak yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda ve gereğince işlem ifası hususunda RTÜK'e ihtarda bulunulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Güven, "Bugün de servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlemin sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup, giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir." şeklinde konuştu.

Seçimde emeği geçen siyasi partilere, YSK merkez teşkilatına, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, mühendislere, Devlet Malzeme Ofisi yönetimine, desteklerini esirgemeyen bakanlıklara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerine teşekkür eden Güven, seçimin ülke, millet ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Bir gazetecinin, kesin sonuçların ne zaman ilan edileceği konusunda bir süre verip veremeyeceğine yönelik sorusuna Güven, şu yanıtı verdi:

"Milletvekili seçimlerinden farklı bir süreç burada işliyor. Geçen, 2014 Mahalli İdareler Seçimine baktığımda, bir aylık bir süre sonunda ilan ettiğimizi gördük. Daha önce milletvekili seçimlerinde 11-12 gün içinde ilan ediyorduk. Burada muhtarlıklar da var. Diğer illerden, ilçelerden gelen sonuçların toparlanması bir aylık bir süreyi buluyor. Bunu çabuklaştırmak için ilçelerimiz, illerimiz ellerinden gayreti gösteriyor."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Personel Spor Şenliği’yle Kaynaşacak Personel Spor Şenliği’yle Kaynaşacak
Gebze Belediye Meclisi'ne seçilen isimler Gebze Belediye Meclisi'ne seçilen isimler
“Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı“ “Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci...
Gebze'nin Başkanı Büyükkgöz Gebze'nin Başkanı Büyükkgöz
Kartepe'de Yeni Başkan Kocaman Kartepe'de Yeni Başkan Kocaman
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Beklenenin üstünde ziyaretçi sayısına ulaşan Gebze K@bin’i Şubat ayından bu yana 21 binvatandaş ziyaret...

Haberi Oku