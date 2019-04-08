S.O.S Veren Gemiye Ziyaret

Gebze Eskihisar açıklarına demirli Urgence gemisi,ticari problemler nedeniyle limandan gidemiyor. Ancak 6 kişilik tayfası da gemiden ayrılamıyor. Çünkü kurallar gereği geminin başıboş kalmaması için mutlaka personel bulunması gerekiyor.Basında yer alan habere göre, 2.5 aydır sorun çözülemediği için, Türk, Azerbaycan ve Ukraynalı denizcilerin yemek ve su stokları da bitti. Denizciler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.





