S.O.S Veren Gemiye Ziyaret

Gebze Eskihisar açıklarına demirli Urgence gemisi,ticari problemler nedeniyle limandan gidemiyor. Ancak 6 kişilik tayfası da gemiden ayrılamıyor. Çünkü kurallar gereği geminin başıboş kalmaması için mutlaka personel bulunması gerekiyor.Basında yer alan habere göre, 2.5 aydır sorun çözülemediği için, Türk, Azerbaycan ve Ukraynalı denizcilerin yemek ve su stokları da bitti. Denizciler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.
Haberin ardından, Kızılay Darıca Şube Yetkilileri, harekete geçerek gemiyi ziyaret etti. Kızılay Darıca Şubesi Yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ‘’ Türk Kızılay Darıca Şubesi, gazetelerde çıkan haberlere karşılık yetkililerle birlikte ilgili gemiye ulaşmış,olayın resmiyet işlemlerinin çözüme kavuşması için gerekli mercilere bilgi vermiş olup,gıda yardımı yapmıştır.