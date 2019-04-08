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S.O.S Veren Gemiye Ziyaret

Eskihisar açıklarında demirli ‘Urgence’ isimli gemide mürettebat 2,5 aydır mahsur kalan ve yardım isteyen mürettebatın yemek ve su stoğu bitti başlıklı haberin ardından Kızılay Darıca Şubesi yetkilileri harekete geçerek yetkili kurumlarla birlikte gemiye ziyarette bulundu.

S.O.S Veren Gemiye Ziyaret

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:57

Gebze Eskihisar açıklarına demirli Urgence gemisi,ticari problemler nedeniyle limandan gidemiyor. Ancak 6 kişilik tayfası da gemiden ayrılamıyor. Çünkü kurallar gereği geminin başıboş kalmaması için mutlaka personel bulunması gerekiyor.Basında yer alan habere göre, 2.5 aydır sorun çözülemediği için, Türk, Azerbaycan ve Ukraynalı denizcilerin yemek ve su stokları da bitti. Denizciler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. 

Haberin ardından, Kızılay Darıca Şube Yetkilileri, harekete geçerek gemiyi ziyaret etti. Kızılay Darıca Şubesi Yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ‘’ Türk Kızılay Darıca Şubesi, gazetelerde çıkan haberlere karşılık yetkililerle birlikte ilgili gemiye ulaşmış,olayın resmiyet işlemlerinin çözüme kavuşması için gerekli mercilere bilgi vermiş olup,gıda yardımı yapmıştır.
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