Sosyal Denge İçin İmzalar Atıldı

Kağıthane Belediyesi ve Belediye-Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında “ Sosyal Denge Tazminatı“ görüşmeleri tamamlanarak 2018 yılı sözleşmesi yenilendi. Yenileme kapsamında belediye memurlarının maaş, ramazan ve kurban bayramı ödemeleri ile çalışma şartlarında iyileştirmeye gidildi.

Sosyal Denge Tazminatı 2018 Yılı Sözleşmesi için Kağıthane Belediyesi başkanlık makamında bir imza töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine BEM-BİR-SEN ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN 6 Nolu Şube Başkanı Nihat Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Bika, Erol Şengöz, Muhammed Akan ile Belediye Başkan Yardımcıları Mevlüt Öztekin ve Ömer Kır katıldı.

BEM-BİR-SEN ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, belediyede görevli memur personele sağladığı destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a teşekkürlerini sundu.