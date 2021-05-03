Sosyal Yardım Başvurusu Online Alınıyor

Tam kapanma sürecinde Çayırova halkına kesintisiz hizmet vermek için tüm önlemlerini alan Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişilerin bu süreçte mağdur olmaması için yardım başvurularını www.cayirova.bel.tr internet sitesi üzerinden almaya başladı. Belediyenin web sayfasına bilgisayar ve cep telefonu üzerinden giriş yapan vatandaşların formu eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Formu dolduran vatandaşların 16 yaşından büyük, Çayırova sınırları içinde ikamet etmesi ve aynı aileden 2. başvuruyu yapmaması gerekiyor. İnternet sitesinden alınan sosyal yardım talepleri, komisyonun gerekli incelemesinden sonra vefa destek ekipleri tarafından vatandaşların evine teslim edilecek. Yetkililer iki günde bine yakın başvuru olduğunu belirttiler.







