Sözde savcıya kandı,

Kocaeli'de bir kişiyi telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan, "Adınız hırsızlık ve cinayet olaylarına karıştı" yalanını söyleyen şüpheli; 40 Cumhuriyet altını, 340 dolar ve 5 bin 190 euro ile kayıplara karıştı. Mağdur olan kadın, "Tüm bunlardan korktuğum için ne dediyse yaptım. Savcı, eve bir şahıs yollayacağını söyledi ve 'bayrak' parolası ile onu eve almamı istedi. Gelen şahsa 40 Cumhuriyet altını, 340 dolar, 5 bin 190 euro verdim. Seri numaraları alındıktan sonra bana para ve altınları geri getireceklerini söylemişlerdi ancak getirmediler" dedi.

İddiaya göre, 15 Nisan 2021 tarihinde şüpheli E.K., N.B. (57) isimli kadını telefonla arayarak, kendisini 'Cumhuriyet savcısı' olarak tanıttı. Adının Atakan Yıldız olduğunu söyleyen dolandırıcı, N.B.'yi, "Adınız hırsızlık ve cinayet olaylarına karıştı" diyerek korkuttu. Dolandırıcı, N.B.'ye evde bulunan paraların ve altınların seri numarasının alınması gerektiğini, bu sayede olayı aydınlatacağı yalanını söyledi. Sözde savcıya inanan kadın, 40 Cumhuriyet altını, 340 dolar ve 5 bin 190 eurosunu hazırladı. Eve birini göndereceğini, bu kişinin "bayrak" parolası ile eve gireceğini de söyleyen E.K., N.B.'nin adeta hayatını alt üst etti. Paraları ve altınları geri gelmeyince dolandırıldığını anlayan N.B., şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

"Eve bir şahsı yollayacağını, 'bayrak' parolası ile onu eve almamı istedi"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya mağdur N.B. katılırken, olayı gerçekleştiren E.K.'nin ise hala yakalanamadığı öğrenildi. Başından geçenleri anlatan N.B., "15 Nisan 2021 tarihinde bir şahıs telefondan arayarak kendini Atakan Yıldız isminde Cumhuriyet savcısı olarak tanıttı. Savcı, Yalova'da hırsızlık olayı yaşandığını, eşyaların da benim evime getirildiğini söyledi. Ayrıca bir kadının cinayet suçuyla arandığını, yakalanan kadının üstünde kimliğimin bulunduğunu, benim de şüpheli olduğumu söyledi. Bu durumdan çok korktum. Savcı beni bu durumdan kurtaracağını söyledi ve evde para ile altın olup olmadığını sordu. Para ve altınların seri numaralarının alınması gerektiğini, bu sayede hırsızları yakalayacağını söyledi. Tüm bunlardan korktuğum için ne dediyse yaptım. Savcı, eve bir şahsı yollayacağını, 'bayrak' parolası ile onu eve almamı istedi. Gelen şahsa 40 Cumhuriyet altını, 340 dolar, 5 bin 190 euro para verdim. Seri numaraları alındıktan sonra bana para ve altınları geri getireceklerini söylemişlerdi ancak getirmediler. Telefonla da bir daha kendilerine ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım. Pandemi zamanı olduğu için gelen kişinin yüzünde cerrahi maske vardı. Şahsın yüzünü görmedim, zararım giderilmedi, şikayetçiyim" diye konuştu.

İHA