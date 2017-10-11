SP genel başkanı Kocaeli’ye geliyor

Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanlığı 22 Ekim Pazar günü 6. Olağan il kongresini gerçekleştirecek. Kongrede mevcut başkan Nurettin Çelik yeniden aday olacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan kongre saat 13.41’de başlayacak. Başkan Çelik, kongre saatini Kocaeli’nin plaka koduna özel olarak belirlediklerini ifade etti.

2019 SEÇİMLERİNE HAZIRLANACAĞIZ Kongreye Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılım sağlayacak. 600 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 25 il yöneticisi, 5 disiplin kurulu üyesi be 26 büyük kongre delegesi seçilecek. Yönetim kurulu üyelerini şekillendiğini ifade eden Başkan Çelik, “Mevcut yönetimimiz güçlü. İnşallah daha da güçlenecek. Kongre sonrasında 2019 seçilerine güçlü şekilde hazırlanacağız. Bizim partimizde kadın kolları ayrı, gençler ayrı teşkilatlanıyor. O yüzden oluşturacağımız yönetimde kadınlar ve gençler olmayacak” dedi.

