SP genel başkanı Kocaeli’ye geliyor

2019 SEÇİMLERİNE HAZIRLANACAĞIZ
Kongreye Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılım sağlayacak. 600 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 25 il yöneticisi, 5 disiplin kurulu üyesi be 26 büyük kongre delegesi seçilecek. Yönetim kurulu üyelerini şekillendiğini ifade eden Başkan Çelik, “Mevcut yönetimimiz güçlü. İnşallah daha da güçlenecek. Kongre sonrasında 2019 seçilerine güçlü şekilde hazırlanacağız. Bizim partimizde kadın kolları ayrı, gençler ayrı teşkilatlanıyor. O yüzden oluşturacağımız yönetimde kadınlar ve gençler olmayacak” dedi.