SP İl Başkanı Mutlu’dan KOTO’ya iade-i ziyaret

İADE-İ ZİYARET
Saadet Partisi İl Başkanı Mutlu da, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde bizleri ziyarete gelen Kocaeli Ticaret Odamız Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi ile kent adına faydalı bir görüşme gerçekleştirmiş, ekonomiyi masaya yatırmıştık. Bugün de Saadet Partisi olarak bizler Odamızı ziyaret ederek, ikili diyaloglarımızın arttırılması temennilerimizi ilettik” dedi. KOTO Başkanı Bulut, KOTO’nun kentin buluşma noktası olduğunu ifade ederek, kurumlararası güçlü diyalogla kentin daha çok kazanacağını ifade etti.