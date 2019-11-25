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SP İl Başkanı Mutlu’dan KOTO’ya iade-i ziyaret

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi

SP İl Başkanı Mutlu'dan KOTO'ya iade-i ziyaret

25 Kasım 2019 Pazartesi 11:28

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yönetimini ağırladı. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen ve Yusuf Erenkaya’nın da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Bulut, Saadet Partili misafirleri Oda’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İADE-İ ZİYARET

Saadet Partisi İl Başkanı Mutlu da, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde bizleri ziyarete gelen Kocaeli Ticaret Odamız Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi ile kent adına faydalı bir görüşme gerçekleştirmiş, ekonomiyi masaya yatırmıştık. Bugün de Saadet Partisi olarak bizler Odamızı ziyaret ederek, ikili diyaloglarımızın arttırılması temennilerimizi ilettik” dedi. KOTO Başkanı Bulut, KOTO’nun kentin buluşma noktası olduğunu ifade ederek, kurumlararası güçlü diyalogla kentin daha çok kazanacağını ifade etti.


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